Без домашних заданий и табелей. Какие изменения ждут школы с 1 сентября

С 1 сентября учеников ждут изменения в образовании. Больше всего, как и в прошлом году, их будет в начальных классах. Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.

Изменения в образовании обещают научить школьников не только считать, читать и писать, но и социальным навыкам – проявлять свои эмоции и коммуницировать с другими людьми. Именно на этом сосредоточены изменения в начальной школе, с которых начинается основательная образовательная реформа в Украине.

Поэтапные изменения

Масштабная реформа образования охватывает всю школу, но вводится постепенно. Министр образования Лилия Гриневич рассказала, что изменения начнутся с младших классов.

– Очень важно понимать последовательность государственных стандартов. По ГОСТу начального образования первоклассники начнут учиться с 1 сентября 2018 года. Стандарт базовой школы должен стартовать с 1 сентября 2022 года, а стандарт старшей школы – с 1 сентября 2027.

Изменять образование будут по всем фронтам – от методики обучения до технического оснащения. Реформа получила большое финансирование. На ее реализацию государство потратит почти 2 миллиарда гривен.

Деньги на материально-техническое обновление министерство планирует распределить между территориями и те уже самостоятельно будут покупать оборудование, рекомендованное МОН.

Индивидуальный подход

Все первоклассники Украины 1 сентября начнут учиться по стандартам новой украинской школы. За год до этого новшества образовательной реформы применили в сотне пилотных учебных заведений по всей стране.

После реализации изменений, некоторые из них откорректируют, учтут пожелания участников учебного процесса в пилотных школах, и применят теперь к первоклашкам во всех учебных заведениях. Главное отличие новой школы – ориентация на потребности ребенка, а не приспособление учащихся к единой системе, как это было раньше.

В МОН говорят, изменения – это потребность времени, ведь современные дети мыслят иначе, а значит и обучать их следует по-другому.

– Современные дети воспринимают информацию по-другому. На них не срабатывают методы, которые работали ранее в начальной школе. Они быстрее мыслят, лучше учатся самостоятельно, а не только готовы слушать и повторять, – констатирует Иванна Коберник, советник министра образования.

Школа станет инклюзивной. Она будет учитывать потребности каждого отдельного ребенка. На практике это означает переориентацию школы по предметам на правила сосуществования в социуме. Педагоги будут учить школьников работать в команде, конструктивно выражать свои эмоции, мысли, и решать сложные задачи.

Учителя тоже изменятся

Чтобы внедрить новые стандарты образования на практике, 22 тысячи украинских учителей первых классов прошли онлайн-курсы по повышению квалификации. Интересно, что они есть в свободном доступе в интернете, и в минобразования рекомендуют их пройти даже родителям учеников.

Кроме этого, учителям дали дополнительное обучение и устроили проверку. Ее успешное прохождение подтверждали в местных институтах последипломного образования. В общем, повышение квалификации педагогов минобразования тратит 385 миллионов гривен.

Без домашних заданий, но с утренними встречами

Школа становится социально ориентированной, а значит на первый план выходит коммуникация. Учебники станут не основным объектом в обучении, а лишь его частью. Большое внимание уделено общему пространству школы, которое должно помогать ученикам развиваться.

Домашние задания в начальной школе исчезнут. Считается, что в раннем возрасте детям лучше проходить такие нагрузки совместно с педагогами и сверстниками.

Попрощались начальные классы и с табелем успеваемости. Для того, чтобы родители лучше понимали уровень восприятия их ребенком материала, им будут выдавать в начальной школе свидетельства достижений. В них каждому ученику будет предоставляться характеристика, а не оценка знаний.

Появятся утренние встречи. Перед уроками учителя и ученики будут в неформальной обстановке обсуждать планы на день и делиться тем, как прошли их выходные. Это поможет детям приобрести и улучшить навыки общения.

Все начинается со школы

В министерстве образования уверены, что изменения, которые вводят сейчас в начальной, а в будущем – в базовой и старшей школах, помогут воспитать у детей характеристики, необходимые для качественного обучения в вузах и успешной профессиональной жизни.

Поэтому новая школа так много внимания уделяет социальным аспектам взаимодействия, говорят творцы реформы. К тому же, тенденции современного мира свидетельствуют о том, что чтобы быть востребованными, людям придется приобретать новые знания всю жизнь. А приучить детей к интеллектуальной гибкости по старой системе уже невозможно.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк