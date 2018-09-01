Боевики начали массово арестовывать граждан на Донбассе – Геращенко

На временно оккупированном Донбассе боевики массово задерживают и арестовывают граждан.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

– Получила очень тревожную информацию из оккупированного РФ Донбасса. Идут массовые задержки и аресты граждан, боевики заблокировали работу всех КПВВ, никого не выпускают с территории оккупации. Фактически, ФСБ создала сталинские загранотряды, которые сейчас загоняют в клетку миллионы людей, – написала Геращенко.

По ее словам, отряды российских спецслужб взяли в кольцо оккупированный Донецк.

Это все только усугубляет глубокий гуманитарный кризис на оккупированной территории.

– Подчеркиваю, КПВВ заблокированы в начале учебного года, когда тысячи украинцев, чьи семьи разделила российская агрессия и оккупация, пересекают КПВВ. Пожилые люди не могут выехать за пенсиями, дети и студенты – в свои учебные заведения, – отметила Геращенко.

Она также сообщила, что направила координаторам ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и гуманитарной подгруппе Мартину Сайдику и Тони Фришу письма с просьбой немедленно обратиться к террористам “ДНР”, чтобы они разблокировать работу КПВВ.

– Также я направила письма в представительство Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой немедленно требовать доступа в тюрьмы на оккупированном Донбассе, где массово пытают людей, – отметила первый заместитель председателя ВР.

Напомним, сегодня Петр Порошенко встретился с конгрессменами США в Вашингтоне и обсудил с ними Крым, Донбасс и Северный поток-2.

Фото: УНИАН