PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Насколько хорошо вы знаете украинский язык? ТЕСТ/

Насколько хорошо вы знаете украинский язык? ТЕСТ

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.

День знаний в Украине отмечают ежегодно 1 сентября. 

Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку, чтобы проверить не забыли ли вы правила.

Читайте: День знаний 2018 – лучшие СМС-поздравления

Ранее мы придумали для вас 10 вопросов по украинской литературе.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка