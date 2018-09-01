Когда в школах появятся учебники – ответ Гриневич

Учебники для 1 класса напечатают в конце сентября-начале октября, для 10 класса – начале ноября.

Учебники для первоклассников напечатают на конец сентября-начало октября, заявила глава Минобразования Лилия Гриневич, передает Громадское.

По ее словам, в сентябре первоклассники обычно не работают с учебниками – у них адаптационный период.

Для учеников 10 класса учебники будут в начале ноября. Им Гриневич предлагает пока воспользоваться электронными версиями.

– Все можно загрузить в электронной библиотеке. Мы впервые ее сделали, – отметила она.

Читайте: Бесплатные учебники и уроки в зоопарке. Что Украине стоит позаимствовать у лучших школ мир

По словам министра, большинство учебников для 5 класса, с которыми также были задержки, уже есть.

В целом Минобразования печатает 18,5 млн учебников для 1-го, 5-го и 10-го классов.

Ранее Лилия Гриневич назвала ряд причин, по которым в школах нет учебников.

Фото: Рixabay