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Когда в Украину придет осень – прогноз синоптиков

1 сентября в Украину пришла календарная осень. Однако летняя погода продержится еще две недели, уверены синоптики.

Погода в Украине осенью будет теплой – летние температуры будут держаться практически весь сентябрь, рассказала Апострофу завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

– Календарное лето наступает тогда, когда среднесуточные температуры превышают 15º, календарная осень – когда среднесуточные температуры ниже 15º.

Но на протяжении первых двух недель сентября среднесуточные температуры будут около 20º, а на юге и востоке даже выше, поэтому две недели лета в сентябре еще точно будут, – отметила она.

По словам Балабух, такая погода считается аномально теплой.

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Согласно прогнозам Укргидрометцентра, нормальная среднемесячная температура сентября 12-19º тепла, в горных районах 8-13º тепла.

Однако погода в сентябре 2018 года в среднемесячных показателях будет теплее на около 2º.

Ранее синоптики обещали сухую погоду в Украине в сентябре и ощутимые похолодания ночью.

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