PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Умер украинский диссидент Юрий Бадзьо/

Умер украинский диссидент Юрий Бадзьо

1 сентября в Киеве умер Юрий Бадзьо. Смерть выдающегося украинского диссидента наступила на 83-м году жизни.

Юрий Бадзьо был украинским литературоведом, публицистом, общественно-политическим деятелем, участником национально-демократического движения в Украине с начала 1960-х годов, бывшим политзаключенным.

О его смерти сообщил диссидент, журналист Олесь Шевченко.

– Только что умер выдающийся украинский диссидент Юрий Бадзьо, – написал он в Facebook.

Бадзьо родился 25 апреля 1936 года в селе Копыновцы Мукачевского района Закарпатской области.

В 1961 году стал научным сотрудником Института литературы им. Тараса Шевченко. В августа 1965 года его уволили за участие в шевченковских вечерах и акции протеста против политических арестов во время премьеры фильма Сергея Параджанова Тени забытых предков.

Читайте: Политические лидеры независимой Украины: от диссидентов до поэтов

В 1979 году его осудили на 7 лет по обвинению в антисоветской пропаганде. Наказание отбывал в лагере в Мордовии. За отказ писать ходатайство об освобождении, вышел на свободу 9 декабря 1988 года.

После освобождения работал заведующим отделом Общества украинского языка им. Тараса Шевченко, затем – председателем Нацсовета Демократической партии Украины.

С июня 1993 года работал научным редактором в Институте философии НАН Украины. С 1996 года стал членом Союза писателей Украины.

Мы также писали о смерти Ареты Франклин – королева соула ушла из жизни в 76 лет.

Фото: Александр Масляник/Facebook

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка