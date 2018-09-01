Порошенко встретился с делегацией Конгресса США. О чем говорили

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США. Глава нашего государства обсудил с конгрессменами США Крым, Донбасс и Северный поток-2.

Об этом сообщили в Администрации президента.

Во время встречи Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления на РФ.

Также сообщается, что были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международных усилий для деоккупации украинского Крыма и Донбасса.

Глава государства обратил внимание на противоправную деятельности России в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно угроз энергетической безопасности Европы через реализацию проекта Северный поток-2.

Стороны обсудили прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.

Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.

Напомним, как Путин угрожал Порошенко “раздавить” войско Украины.

Фото: Администрация президента Украины