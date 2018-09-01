PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / РФ задержала украинское судно в Азовском море/

РФ задержала украинское судно в Азовском море

В ночь на 1 сентября береговая охрана ФСБ РФ задержала на пути из Мариуполя возле Бердянска украинский балкер Amadore.

Об этом сообщил в Facebook эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

– Ночью с 31.08 на 01.09.2018 около 00.00 береговая охрана ФСБ РФ задержала на пути из Мариуполя возле Бердянска украинский балкер AMADORE, по состоянию на 10.00 судно еще продолжает стоять.

Отметим, что обычно такие задержания длятся около 3-х часов, – написал он.

Читайте: Украина перебрасывает в Азовское море пехоту, артиллерию и корабли

Клименко добавил, что на пути к Азовскому морю это судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

– Это 99 задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года, – отметил он.

Ранее США раскритиковали действия России по ограничению перемещения украинских судов в Азовском море.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США требуют от РФ прекратить давление на Украину в Азовском море
Разрыв сообщения с РФ: Украина перекроет нелегальные автобусные перевозки
Климкин заявил о готовности разорвать “дружбу” с Россией
Володимир Путін
Зачем Путину Украина и почему Кремль не пойдет войной
Украина перебрасывает в Азовское море пехоту, артиллерию и корабли
Восток-2018 – это подготовка РФ к мировой войне – эксперт
Порошенко созывает СНБО из-за РФ в Азовском море
Дружбе конец: Украина разрывает большой договор с Россией
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка