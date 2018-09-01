РФ задержала украинское судно в Азовском море

В ночь на 1 сентября береговая охрана ФСБ РФ задержала на пути из Мариуполя возле Бердянска украинский балкер Amadore.

Об этом сообщил в Facebook эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

– Ночью с 31.08 на 01.09.2018 около 00.00 береговая охрана ФСБ РФ задержала на пути из Мариуполя возле Бердянска украинский балкер AMADORE, по состоянию на 10.00 судно еще продолжает стоять.

Отметим, что обычно такие задержания длятся около 3-х часов, – написал он.

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Клименко добавил, что на пути к Азовскому морю это судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

– Это 99 задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года, – отметил он.

Ранее США раскритиковали действия России по ограничению перемещения украинских судов в Азовском море.