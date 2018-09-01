Настоящий герой Украины! Порошенко попрощался с Маккейном

Президент Петр Порошенко принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном, назвав его героем Украины.

Прощание с Джоном Маккейном состоялось в Вашингтоне. Президент Петр Порошенко принял участие в траурных мероприятиях, сообщает пресс-служба АП.

Президент отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты нашей истории.

– Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки.

Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума безопасности – он был лидером и помогал нам, – добавил Порошенко.

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– И еще раз спасибо. Вы – настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам, – подытожил он.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года 26 августа.

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать официальное заявление о смерти Маккейна, в котором его хотели охарактеризовать как героя.

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