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США готовы увеличить поставки летального оружия в Украину – Волкер

США готовы расширить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.

Курт Волкер

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию The Guardian.

– Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты, – сказал Волкер об Украине.

Спецпред отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран.

– И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия, – добавил Волкер.

Читайте: США предоставят Украине технику и оружие для отражения атаки РФ с моря

Напомним, Волкер рассказал, чего ожидать от РФ в Азовском море.

Фото: УНИАН

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