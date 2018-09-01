США готовы увеличить поставки летального оружия в Украину – Волкер

США готовы расширить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.
Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию The Guardian.
– Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты, – сказал Волкер об Украине.
Спецпред отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран.
– И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия, – добавил Волкер.
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Напомним, Волкер рассказал, чего ожидать от РФ в Азовском море.
Фото: УНИАН
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