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Праздничные линейки, банты и улыбки – День знаний в Украине (ОНЛАЙН)

Сегодня, 1 сентября, традиционно отмечают День знаний. Как празднуют начало учебного года по всей Украине – Факты ICTV ведут онлайн событий с фото и видео.

1 сентября в Украине по традиции проходят праздничные линейки и торжества.

Мы собрали интересные события, фото и видео того, как отмечают День знаний по всей Украине.

Читайте: День знаний 2018 – лучшие поздравления с 1 сентября

Кстати, Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.

ФотоVkaganovich/Dreamstime.com

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