Праздничные линейки, банты и улыбки – День знаний в Украине (ОНЛАЙН)

Сегодня, 1 сентября, традиционно отмечают День знаний. Как празднуют начало учебного года по всей Украине – Факты ICTV ведут онлайн событий с фото и видео.
1 сентября в Украине по традиции проходят праздничные линейки и торжества.
Мы собрали интересные события, фото и видео того, как отмечают День знаний по всей Украине.
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Кстати, Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.
Фото: Vkaganovich/Dreamstime.com
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