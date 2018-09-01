“Убийство” Бабченко: организатора приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы.

Голосеевский райсуд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы, сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

– 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы, – сказал Грицак.

По его словам, приговор вступит в силу через месяц.

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При этом глава СБУ уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

Напомним, 6 августа Шевченковский райсуд Киева оставил Бориса Германа под стражей по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.

Фото: Владимир Гонтарь/УНИАН