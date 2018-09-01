Убийство Захарченко: основные версии СБУ

Основной версией убийства Александра Захарченко в СБУ считают “зачистку тех, кто в 2014 году способствовал введению российских войск на Донбасс”.

Об этом журналистам заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

– На мой взгляд, прогнозируемая ситуация. Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году способствовал введению российских войск на Донбасс, кто способствовал созданию псевдонародных республик…

Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем в качестве свидетелей, – сказал Грицак.

Кто убил Захарченко? Украинские спецслужбы 46%, 236 голосов 236 голосов 46% 46%

ФСБ 29%, 150 голосов 150 голосов 29% 29%

Свои из “ДНР” 24%, 124 голоса 124 голоса 24% 24% Всего голосов: 510 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Вторая основная версия убийства Захарченко – “просто разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены и было много обиженных в руководстве как “ЛНР”, так и “ДНР”.

В то же время Грицак отметил, что на самом деле версий больше. По его словам, СБУ “совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах”.

Грицак также подчеркнул, что СБУ не имеет “никаких данных о задержании украинской диверсионной группы”, поскольку такой ДРГ туда никто не посылал.

К слову, после новостей о том, что Александра Захарченко убили, Факты ICTV собрали все версии ликвидации главы “ДНР”.

Фото: СБУ