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Боевики “ДНР” задержали двух человек на КПВВ

2 сентября, сепаратисты задержали двух мужчин на контрольном пунктов въезда-выезда на линии разграничения и отправили их в комендатуру.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Павел Лысянский, передает Укринформ.

– Утром двух мужчин задержали и отправили в комендатуру. Сейчас “отработали” Донецк, теперь отрабатывают другие части ОРДО, чтобы, как они говорят, “поймать диверсантов”. Это они так работают, – рассказал он.

Лисянский уточнил, что сейчас на всех КПВВ наплыв людей уменьшился, ведь “люди хотят пересидеть дома и стараются не выезжать никуда”.

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– Мужчин обычно отправляют в комендатуры местные, там более тщательно досматривают и “рекомендуют” – ехать или не ехать. Я сам могу говорить не о всем количестве задержанных, их может быть гораздо больше. Утром был на линии разграничения, и мне сообщили местные жители о как минимум двух задержанных, – отметил представитель омбудсмена.

К слову, в поисках якобы украинских диверсантов боевики “ДНР” задержали более 100 человек.

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