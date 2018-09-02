Боевики нарушили “школьное” перемирие. Ранены 5 военных ВСУ

Российские оккупационные войска трижды нарушили “школьное” перемирие. В результате обстрелов со станковых автоматических гранатометов 5 военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

– Дерзко пренебрегая условиями “школьного” перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Каменка и Южное, – говорится в сообщении.

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По данным разведки, двое оккупантов уничтожены в результате ответного огня и еще четверо – ранены.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий Объединенных сил.