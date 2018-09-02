Сутки на Донбассе: погиб украинский военный

За минувшие сутки в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий Объединенных сил.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили школьное перемирие. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино, – говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня на время школьного перемирия.

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За прошедшие сутки были уничтожены три боевика, еще двое ранены.

К слову, на временно оккупированном Донбассе боевики массово задерживают и арестовывают граждан.