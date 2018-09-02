Генеральная прокуратура закроет производство против Захарченко

Генеральная прокуратура закроет уголовное производство против главаря “ДНР” Александра Захарченко.

Генеральная прокуратура планирует закрыть уголовное производство против убитого главаря так называемой “ДНР” Александра Захарченко, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

– По факту смерти будет принято решение процессуальным руководителем о закрытии производства против лично Захарченко, – сказала Сарган.

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Глава СБУ Василий Грицак ранее заявил, что основной версией убийства Александра Захарченко в СБУ считают “зачистку тех, кто в 2014 году способствовал введению российских войск на Донбасс”.