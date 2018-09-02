Конфликт на Донбассе и ВСУ – о чем Порошенко говорил с Волкером

Во время встречи президента Петра Порошенко и специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера обсуждались вопросы решения конфликта на Донбассе и усиление ВСУ.

Президент Петр Порошенко и специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи в Вашингтоне обсудили вопрос решения конфликта на Донбассе и усиления обороноспособности ВСУ, сообщил Порошенко в Facebook.

– Мы обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса. Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников. Также мы обменялись мнениями по усилению обороноспособности украинской армии, – написал Порошенко.

Глава государства также поблагодарил США за продолжение санкций против России из-за ее агрессии в Украине и мире.

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К слову, США готовы расширить поставки вооружения Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.

Фото: Петро Порошенко