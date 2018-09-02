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Минздрав разработал новые санитарные правила в школе

Министерство здравоохранения представило обновленные санитарные правила для школ.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун представила в Facebook обновленные санитарные правила в школе, которые разрабатывались совместно с Министерством образования и науки.

Эксперты пытались сделать новые правила максимально соответствующими потребностям современных учеников.

– Родители могут вздохнуть с облегчением – сокращается продолжительность выполнения домашних заданий. А для первоклашек и учеников второго класса домашние задания вообще не рекомендуются. Продолжительность выполнения домашних заданий не рекомендуется более 1 часа в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах, – написала Супрун.

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Предлагается разрешить использовать в учебном процессе современные гаджеты – электронные книги, ноутбуки и тому подобное. В классах можно использовать интерактивные доски.

– Организовать пространство школы смогут самостоятельно – предлагаем отменить нормативы расстояния между партами, а в 1-4 классах рекомендуем обустраивать в учебных помещениях места для отдыха и игр, – добавила Супрун.

К слову, учебники для 1 класса напечатают в конце сентября-начале октября, для 10 класса – в начале ноября.

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