Пытались спровоцировать – российские пранкеры позвонили Полтораку

В ночь на 2 сентября российские пранкеры попытались спровоцировать министра обороны Степана Полторака рассказать о последних событиях в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

– Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой выходки – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же разоблачена, и они, на понятном для них языке, были “отправлены в соответствующем направлении”, – говорится в сообщении.