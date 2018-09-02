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Пытались спровоцировать – российские пранкеры позвонили Полтораку

В ночь на 2 сентября российские пранкеры позвонили министру обороны Степану Полтораку.

Степан Полторак

В ночь на 2 сентября российские пранкеры попытались спровоцировать министра обороны Степана Полторака рассказать о последних событиях в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

– Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой выходки – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же разоблачена, и они, на понятном для них языке, были “отправлены в соответствующем направлении”, – говорится в сообщении.

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К слову, за минувшие сутки в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий Объединенных сил.

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