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РФ создает искусственные очереди на админгранице с Крымом

На админгранице с аннексированным Крымом российские пограничники усилили пропускной контроль и создают искусственные автомобильные очереди.

очереди в крым

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

– Сегодня пограничники в который раз зафиксировали искусственные очереди на админграницах. Сотрудники Госпогранслужбы не фиксировали никаких накоплений перед украинским КПВВ Чонгар, но в то же время сегодня около 200 автомобилей ждали своей очереди перед оккупационным так называемым “пунктом пропуска”, – говорится в сообщении.

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Согласно информации, в среднем за сутки через КПВВ Чонгар в сторону Крыма пересекает около 400-500 автомобилей.

– То есть, почти половина транспортных средств, пересекающих админграницу за сутки, сразу стояли в очереди, созданной оккупантами, вероятно, для “картинки туристического потока” или нежелание качественно работать, – добавили в пресс-служба.

Также отмечено, что обычно на админгранице пропуск автомобилей осуществляется оккупантами с помощью светофора и шлагбаума, но сегодня они выставили там для контроля дополнительно военных.

Ранее мы писали, что в Крыму море превратилось в “фекальный бульон“, из-за чего отдыхающие жалуются на разные инфекционные заболевания.

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