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Российский режиссер поддержал Сенцова на Венецианском кинофестивале

Российский режиссер Виктор Косаковский выступил в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский выступил в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале, сообщает Радио Свобода.

Косаковский пришел на пресс-конференцию в футболке с цифрой 111 – именно столько дней на тот момент голодал Сенцов.

– Это не политический жест, а стремление напомнить о судьбе коллеги, – сказал режиссер.

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Он надеется, что Россия освободит украинского политзаключенного из гуманитарных соображений.

К слову, в Праге у стен посольства России прошла акция “тихого протеста” в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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