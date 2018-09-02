Российский режиссер поддержал Сенцова на Венецианском кинофестивале

Российский режиссер Виктор Косаковский выступил в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский выступил в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале, сообщает Радио Свобода.
Косаковский пришел на пресс-конференцию в футболке с цифрой 111 – именно столько дней на тот момент голодал Сенцов.
– Это не политический жест, а стремление напомнить о судьбе коллеги, – сказал режиссер.
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Он надеется, что Россия освободит украинского политзаключенного из гуманитарных соображений.
К слову, в Праге у стен посольства России прошла акция “тихого протеста” в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.
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