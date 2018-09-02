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Самоубийство Волошина: полиция назвала 3 основные версии

Сейчас полиция рассматривает 3 основные версии самоубийства военного летчика Владислава Волошина.

Владислав Волошин

Сейчас у полиции Николаева есть 3 основные версии самоубийства военного летчика и бывшего временно исполняющего обязанности директора КП Николаевский международный аэропорт Владислава Волошина, сообщает Громадське.

Всего назвали 3 приоритетные версии: совершение самоубийства в состоянии душевного волнения, совершение самоубийства в связи с профессиональной деятельностью на посту временно исполняющего обязанности директора аэропорта, совершение самоубийства в связи с принуждением его к выполнению противоправных действий (доведение до самоубийства).

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К слову, военный летчик и и.о. главы николаевского аэропорта Владислав Волошин, который застрелился в собственной квартире, 2 года назад уже пытался совершить самоубийство.

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