Убийство Захарченко: главаря “ДНР” хоронят в закрытом гробу – СМИ

Главаря так называемой “ДНР” Александра Захарченко хоронят в закрытом гробу.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Прощание с Захарченко проходит в театре оперы и балета в Донецке.
По информации УНИАН, сотрудников предприятий Донецка и студентов местных вузов собирают в качестве массовки к похоронам Захарченко. С соседних оккупированных населенных пунктов организовали подвоз жителей на автобусах.
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К слову, быстрая реакция МИД РФ на убийство Александра Захарченко выдает попытки России прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.
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