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Убийство Захарченко: главаря “ДНР” хоронят в закрытом гробу – СМИ

Главаря так называемой “ДНР” Александра Захарченко хоронят в закрытом гробу.

убит захарченко

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прощание с Захарченко проходит в театре оперы и балета в Донецке.

По информации УНИАН, сотрудников предприятий Донецка и студентов местных вузов собирают в качестве массовки к похоронам Захарченко. С соседних оккупированных населенных пунктов организовали подвоз жителей на автобусах.

Читайте: Убийство Захарченко: основные версии СБУ

К слову, быстрая реакция МИД РФ на убийство Александра Захарченко выдает попытки России прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.

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