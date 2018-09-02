2 сентября на кладбище Донецкое море в Донецке похоронили главаря “ДНР” Александра Захарченко.

Об этом сообщают российские СМИ.

На этом же кладбище похоронены боевики ОРДО Гиви и Моторола.

Ранее сообщалось, что похороны Захарченко пройдут 3 сентября, но неожиданно их перенесли на 2 сентября.

Боевика похоронили в закрытом гробу.

Попрощаться с главарем “ДНР” пришел “министр доходов и сборов “ДНР” Александр Тимофеев, получивший тяжелые ранения после взрыва в ресторане Сепар.

Кто убил Захарченко? Украинские спецслужбы 46%, 349 голосов 349 голосов 46% 46%

ФСБ 29%, 215 голосов 215 голосов 29% 29%

Свои из “ДНР” 25%, 188 голосов 188 голосов 25% 25% Всего голосов: 752 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

К слову, попрощаться с боевиком выстроилась огромная очередь. Ранее стало известно, что сотрудников предприятий Донецка и студентов местных вузов собирали в качестве массовки. С соседних оккупированных населенных пунктов организовали подвоз жителей на автобусах.















Закрытый гроб и своз массовки: в Донецке похоронили Захарченко / 8 фотографий

Напомним, 31 августа Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.