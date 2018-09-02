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Закрытый гроб и своз массовки: в Донецке похоронили Захарченко

2 сентября на кладбище Донецкое море в Донецке похоронили главаря “ДНР” Александра Захарченко.

похороны захарченко

Об этом сообщают российские СМИ.

На этом же кладбище похоронены боевики ОРДО Гиви и Моторола.

Ранее сообщалось, что похороны Захарченко пройдут 3 сентября, но неожиданно их перенесли на 2 сентября.

Читайте: Торговец курами, титушка и боевик. Кто такой Захарченко Россия всегда будет вместе с вами: реакция Путина на убийство Захарченко Захарченко убит. Первое видео с места взрыва в Донецке

Боевика похоронили в закрытом гробу.

Попрощаться с главарем “ДНР” пришел “министр доходов и сборов “ДНР” Александр Тимофеев, получивший тяжелые ранения после взрыва в ресторане Сепар.

Кто убил Захарченко?

  • Украинские спецслужбы 46%, 349 голосов
    349 голосов 46%
    46%
  • ФСБ 29%, 215 голосов
    215 голосов 29%
    29%
  • Свои из “ДНР” 25%, 188 голосов
    188 голосов 25%
    25%
Всего голосов: 752

К слову, попрощаться с боевиком выстроилась огромная очередь. Ранее стало известно, что сотрудников предприятий Донецка и студентов местных вузов собирали в качестве массовки. С соседних оккупированных населенных пунктов организовали подвоз жителей на автобусах.

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Закрытый гроб и своз массовки: в Донецке похоронили Захарченко / 8 фотографий

Напомним, 31 августа Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.

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