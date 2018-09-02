Закрытый гроб и своз массовки: в Донецке похоронили Захарченко

2 сентября на кладбище Донецкое море в Донецке похоронили главаря “ДНР” Александра Захарченко.
Об этом сообщают российские СМИ.
На этом же кладбище похоронены боевики ОРДО Гиви и Моторола.
Ранее сообщалось, что похороны Захарченко пройдут 3 сентября, но неожиданно их перенесли на 2 сентября.Читайте: Торговец курами, титушка и боевик. Кто такой Захарченко Россия всегда будет вместе с вами: реакция Путина на убийство Захарченко Захарченко убит. Первое видео с места взрыва в Донецке
Боевика похоронили в закрытом гробу.
Попрощаться с главарем “ДНР” пришел “министр доходов и сборов “ДНР” Александр Тимофеев, получивший тяжелые ранения после взрыва в ресторане Сепар.
Кто убил Захарченко?
- Украинские спецслужбы 46%, 349 голосов349 голосов 46%46%
- ФСБ 29%, 215 голосов215 голосов 29%29%
- Свои из “ДНР” 25%, 188 голосов188 голосов 25%25%
К слову, попрощаться с боевиком выстроилась огромная очередь. Ранее стало известно, что сотрудников предприятий Донецка и студентов местных вузов собирали в качестве массовки. С соседних оккупированных населенных пунктов организовали подвоз жителей на автобусах.
Напомним, 31 августа Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.