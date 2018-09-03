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100% загрузка. Ryanair запустил первый рейс из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair начал полеты из Украины. Заполненность первого рейса из Киева в Берлин составила 100%.

Ryanair

Ryanair запустил первый рейс из Украины по маршруту Берлин – Киев – Берлин (Шенефельд) сегодня, 3 сентября.

По словам главного исполнительного директора Ryanair по продажам и маркетингу Дениса Барабаса, первый прибывший из Берлина рейс был заполнен на 95%.

В обратном направлении рейс отправился со 100%-ной загрузкой.

Напомним, по маршруту Берлин – Киев – Берлин авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

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Также Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно – в Великобританию.

Ранее стало известно, что Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами о начале полетов летом 2019 года.

Фото: Leon Neal/Getty Images

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