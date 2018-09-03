Дети остались без футбольного поля: в Киеве директор школы украл 9 млн грн

В Дарницком районе Киева директор детской спортивной школы отремонтировал футбольные поля с убытком в 9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В течение декабря 2017 года директором одной из детских спортивных школ были подписаны акты приема выполненных работ по проведению капитального ремонта четырех футбольных полей.

Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета. Однако, как выяснилось, значительный объем работ не был выполнен вообще.

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В настоящее время всем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины

С целью возмещения причиненного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.

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Фото: dreamstime.