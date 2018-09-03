PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Дети остались без футбольного поля: в Киеве директор школы украл 9 млн грн/

Дети остались без футбольного поля: в Киеве директор школы украл 9 млн грн

В Дарницком районе Киева директор детской спортивной школы отремонтировал футбольные поля с убытком в 9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В течение декабря 2017 года директором одной из детских спортивных школ были подписаны акты приема выполненных работ по проведению капитального ремонта четырех футбольных полей.

Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета. Однако, как выяснилось, значительный объем работ не был выполнен вообще.

Читайте: Коррупция на таможне: Украина ежегодно теряет €4 млрд – СМИ

В настоящее время всем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины

С целью возмещения причиненного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.

Ранее правоохранители задержали за взяточничество мэра города Сколе. Это второй случай вымогательства Владимиром Москалем за неполных 3 года.

Фото: dreamstime.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

українські символи
Орнамент, музыка и вкусная кухня: всемирно известные символы Украины
ФИФА “отменила” коррупцию
Аминев попался, так как Продан зажал серые схемы по всей Украине – Халковский
Павла Дроняка затримали
Спутал сборы и поборы. Начальника департамента ГФС поймали на взятке в $20 тыс.
Коррупция на таможне: Украина ежегодно теряет €4 млрд – СМИ
Степан Полторак
Уволил и понизил. Полторак “наказал” военных чиновников за кражи
За Онищенко стоят российские спецслужбы – СМИ США
Требовала $10 тыс! В Киеве судью поймали на взятке
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка