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Дисплеи и парты-трансформеры: в Киеве открыли “умную школу”

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новую школу в Украине – школу №334 в Дарницком районе столицы и поздравил детей и учителей с началом учебного года, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

– Школа имеет все необходимое оборудование и технику, чтобы дети учились комфортно и получали образование европейского уровня. В частности, рабочее место учителя оборудовано компьютером, кроме обычной доски, в классах есть большие интерактивные дисплеи для просмотра видеоматериалов. Также есть специальные кабинеты для изучения иностранных языков, танцевальная студия, студия музыки и пения, три спортивных зала, медицинская часть, душевые комнаты, кабинет психолога, – отметил Кличко, пишет Интерфакс-Украина.

Как отмечается, в здании школы будет размещена начальная школа и лицей Интеллект. Также в здании установлена и система “умный дом”, которая предусматривает автоматическое регулирование температуры помещений школы в зависимости от того, находятся ли в помещении люди и какая температура на улице.

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– Начальная школа имеет отдельные игровые классы и современные парты-трансформеры. Школа – энергоэффективная. Она имеет автономное отопление, которое будет осуществляться системой теплонасосов, – подытожил он.

К слову, Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.

Фото: Twitter/Oksana Zinovieva

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