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Игра в длинную или почему РФ потребует еще больше, если пойти на уступки – Дмитрий Кулеба

Почему Россия так стремится вернуться в ПАСЕ, есть ли у нее сторонники, что делает Украина, чтобы этого не произошло – читайте в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

– Хуже союзников может быть только их отсутствие, – Уинстон Черчилль.

На дипломатической арене идет свое противостояние.

Одни страны опираются на свое влиятельное лобби, кто-то ищет компромиссы или весомых союзников, а другие терпеливо выстраивают стойкую стратегию, просчитывая шаги оппонента.

Международные отношения – это игра в длинную. Нетерпеливые или азартные быстро покидают стол.

В маленьком заведении на Майдане Независимости мы говорили о большой дипломатии, чего на самом деле хочет Россия, что делает Украина и мир, чтобы она не получила то, чего так хочет.

Моего визави зовут Дмитрий Кулеба. Именно он является лицом и острым словом Украины при Совете Европы.

Далее – прямая речь дипломата.

 

Сторонники РФ

– Всех интересует вопрос, кто среди сторонников России, а мне, знаете, в такой ситуации нужно оставаться дипломатом.

Я не буду говорить, кто эти сторонники или несторонники. У меня впереди несколько месяцев очень активной работы с различными странами. Знаю, что некоторые из них поддерживают РФ, но есть возможность изменить их точку зрения. И я сейчас не должен ослаблять свои позиции.

Часто в Украине распространяют такой миф, что Европа устала от нас.

Но это не так! Есть усталость от противостояния с Россией.

Есть политики в Европе, которые считают, что нужно пойти на уступки России, чтобы снять это противостояние.

Эти люди делают большую ошибку, потому думают, что Российская Федерация станет хорошей, конструктивной и начнет выполнять свои обязательства.

Пойдешь на уступки – потребует еще больше.

В ПАСЕ влиятельная группа людей считает, что нужно разрешить РФ вернуться. Цена – разрушение эффективной ассамблеи и дискредитация Совета Европы в целом.

Мы этому противодействуем.

Читайте: Путин угрожал Порошенко "раздавить" войско Украины - Олланд Санкции против России: какие последствия и к чему они приведут Их там нет, но мы видим: какое количество и роль русских в войне на востоке Украины

Российское VS украинское лобби

– Это стратегическая работа – поддерживать разных людей в разных странах, помогать им расти и занимать должности.

В России сильное лобби. Оно выстраивалось десятилетиями работы РФ в Европе.

Украинское лобби существует. Оно тоже имеет влияние.

Доказательством является простой факт:

За 4 года российской агрессии и с момента того, как РФ прекратила участвовать в ПАСЕ, оказавшись под санкциями, она так и не смогла туда вернуться.

А, например, в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, в Совете Европы не было применено никаких санкций.

Шаги Украины, чтобы РФ не вернулась в ПАСЕ

– У нас есть четкое понимание, что делают наши оппоненты. Есть план действий. Но так трудно, как в этом году, еще никогда не было.

Россия бросила все силы на возвращение в ассамблею. Она не хочет показать, что победила, а хочет, чтобы Украина проиграла.

Их выводит то, что они 4 года находятся под санкциями и бешеным давлением – и все из-за Украины, которую РФ планировала уничтожить за несколько месяцев 2014 года.

Тем более Россия будет пытаться повлиять на выборы в Украине.

 

Санкции против РФ

– Отношения с Россией – это долгосрочная игра. Мы должны готовиться к противостоянию с РФ разной интенсивности.

Европейская Украина всегда будет раздражать Россию.

Это борьба – и санкции является ее важным элементом, но не единственным. И нет никаких условий для уменьшения давления.

Общалась Валерия Малицкая

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