Игра в длинную или почему РФ потребует еще больше, если пойти на уступки – Дмитрий Кулеба

Почему Россия так стремится вернуться в ПАСЕ, есть ли у нее сторонники, что делает Украина, чтобы этого не произошло – читайте в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.
– Хуже союзников может быть только их отсутствие, – Уинстон Черчилль.
На дипломатической арене идет свое противостояние.
Одни страны опираются на свое влиятельное лобби, кто-то ищет компромиссы или весомых союзников, а другие терпеливо выстраивают стойкую стратегию, просчитывая шаги оппонента.
Международные отношения – это игра в длинную. Нетерпеливые или азартные быстро покидают стол.
В маленьком заведении на Майдане Независимости мы говорили о большой дипломатии, чего на самом деле хочет Россия, что делает Украина и мир, чтобы она не получила то, чего так хочет.
Моего визави зовут Дмитрий Кулеба. Именно он является лицом и острым словом Украины при Совете Европы.
Далее – прямая речь дипломата.
Сторонники РФ
– Всех интересует вопрос, кто среди сторонников России, а мне, знаете, в такой ситуации нужно оставаться дипломатом.
Я не буду говорить, кто эти сторонники или несторонники. У меня впереди несколько месяцев очень активной работы с различными странами. Знаю, что некоторые из них поддерживают РФ, но есть возможность изменить их точку зрения. И я сейчас не должен ослаблять свои позиции.
Часто в Украине распространяют такой миф, что Европа устала от нас.
Но это не так! Есть усталость от противостояния с Россией.
Есть политики в Европе, которые считают, что нужно пойти на уступки России, чтобы снять это противостояние.
Эти люди делают большую ошибку, потому думают, что Российская Федерация станет хорошей, конструктивной и начнет выполнять свои обязательства.
Пойдешь на уступки – потребует еще больше.
В ПАСЕ влиятельная группа людей считает, что нужно разрешить РФ вернуться. Цена – разрушение эффективной ассамблеи и дискредитация Совета Европы в целом.
Мы этому противодействуем.Читайте: Путин угрожал Порошенко "раздавить" войско Украины - Олланд Санкции против России: какие последствия и к чему они приведут Их там нет, но мы видим: какое количество и роль русских в войне на востоке Украины
Российское VS украинское лобби
– Это стратегическая работа – поддерживать разных людей в разных странах, помогать им расти и занимать должности.
В России сильное лобби. Оно выстраивалось десятилетиями работы РФ в Европе.
Украинское лобби существует. Оно тоже имеет влияние.
Доказательством является простой факт:
За 4 года российской агрессии и с момента того, как РФ прекратила участвовать в ПАСЕ, оказавшись под санкциями, она так и не смогла туда вернуться.
А, например, в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, в Совете Европы не было применено никаких санкций.
Шаги Украины, чтобы РФ не вернулась в ПАСЕ
– У нас есть четкое понимание, что делают наши оппоненты. Есть план действий. Но так трудно, как в этом году, еще никогда не было.
Россия бросила все силы на возвращение в ассамблею. Она не хочет показать, что победила, а хочет, чтобы Украина проиграла.
Их выводит то, что они 4 года находятся под санкциями и бешеным давлением – и все из-за Украины, которую РФ планировала уничтожить за несколько месяцев 2014 года.
Тем более Россия будет пытаться повлиять на выборы в Украине.
Санкции против РФ
– Отношения с Россией – это долгосрочная игра. Мы должны готовиться к противостоянию с РФ разной интенсивности.
Европейская Украина всегда будет раздражать Россию.
Это борьба – и санкции является ее важным элементом, но не единственным. И нет никаких условий для уменьшения давления.