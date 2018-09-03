Херсонщина в опасности: в воздухе обнаружили токсичные вещества

Превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе обнаружили пограничники в Херсонской области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

– Сегодня, около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе.

Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсические промышленные вещества), – написал он.

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О результатах измерения воздуха проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Кроме того, внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов.

Пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обстановку.

Ранее в Крыму все покрылось странной липкой ржавчиной. Оккупанты связали это выбросом неизвестного вещества на заводе Крымский титан в Армянске.

Фото: Visti.ks.ua