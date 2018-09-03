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Когда запустят ж/д ветку в Борисполь – Омелян назвал сроки

Запуск железнодорожной ветки в международный аэропорт Борисполь ожидается в начале декабря 2018 года.

Министерство инфраструктуры Украины ожидает на запуск железнодорожной ветки к международному аэропорту Борисполь в начале декабря 2018 года, заявил Владимир Омелян, передает РБК-Украина.

– Мы планируем, что все сроки будут соблюдены, и к 1 декабря эта линия заработает. Надеюсь, что она будет пользоваться популярностью как среди клиентов Борисполя, так и среди иностранцев, прибывающих в Киев, – отметил он.

Читайте: 100% загрузка. Ryanair запустил первый рейс из Украины

Ранее в сети появились фото строительства в Борисполе посадочных платформ для скоростной электрички из Киева

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