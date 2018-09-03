Мы понимали, что РФ начнет поднимать ставки – Климкин об Азовском море

Украина предугадывала развитие событий в Азовском море и понимала, что Россия начнет контролируемую эскалацию и повышения ставок.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Украина предусматривала это развитие событий (Обострение ситуации в Азовском море. – Ред.) и предусматривала не вчера и не позавчера.

Мы понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки.

И наши действия не должны быть сконцентрированы только на политику, безопасность и юридические вопросы. Сработает только сочетание всего, – убежден Климкин.

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При этом министр отметил, что речь идет о военном присутствии на побережье – противодесантных действиях и развитии дальнейшего присутствия в Азовском море, совместных усилиях с друзьями и партнерами Украины, а также юридических действиях.

– Мы стараемся сконцентрировать наших партнеров, чтобы политически и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем. В противоположность всем спекуляциям, – добавил он.

Ранее США раскритиковали действия России по ограничению перемещения украинских судов в Азовском море.