В честь Маккейна: Порошенко предложил переименовать улицу в Киеве

Петр Порошенко предложил переименовать улицу в Печерском районе в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Об этом на согласительном совете глав парламентских фракций заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

– Президент Украины обращается и просит поддержать все фракции парламента в обращении к Киевскому городскому совету о переименовании улицы Ивана Кудри — террориста, чекиста, оперативника, который действовал против украинского национального освободительного движения — в честь сенатора Джона Маккейна, — сказала Луценко.

Приблизительные сроки переименования пока неизвестны.

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Напомним, президент Петр Порошенко принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном, назвав его героем Украины.