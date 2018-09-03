Крупнейшие в истории: в Украине стартовали учения НАТО

В Украине открыли многонациональные военные учения Репид Трайдент – 2018 с участием подразделений армий НАТО.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства обороны.

Торжественное открытие учений состоялось на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

В нынешних мероприятиях примут участие военные подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров НАТО, всего – 14 стран.

А именно – Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция.

– В этом году Репид Трайдент – 2018 является самым масштабным совместным сухопутным учением, – отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, в целом к учениям привлечены более 350 единиц техники и 2200 военных, тренирующихся на Яворивском полигоне.

Мероприятия продлятся 2 недели (до 15 сентября включительно) и будут состоять из двух фаз – командно-штабной и полевой.













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Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституцию относительно стремления Украины к интеграции в НАТО и Евросоюз.

Фото: Rapid Trident 2018