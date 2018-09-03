Даже не обещаю. Гриневич о повышении зарплат учителям в 2019 году

Повышение зарплаты для педагогов в 2019 году в Минобразования не обещают. Однако увеличение окладов может произойти в рамках роста минимальной зарплаты.

Глава Минобразования Лилия Гриневич не может сейчас обещать повышение зарплаты для педагогов в 2019 году, передает РадиоСвобода.

– Я даже не обещаю и не анонсирую повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников. Потому следующий бюджетный год будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины. Зато будет то, что всегда есть – повышение для бюджетников, в соответствии с ростом минимальной зарплаты, – сказала Гриневич.

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Она также отметила, что в министерстве знают о проблеме зарплаты и нагрузки для воспитателей детсадов и собираются облегчить работу этой категории.

– То, что у них больше рабочий день – это правда. Они не могут принять, как школьный учитель, полторы ставки нагрузки. Мы думаем, каким образом можно мотивировать дошкольников, в том числе за интенсивность труда…

Сады сейчас переполнены, эта проблема реально существует. Сейчас мы будем готовить изменения в закон о дошкольном образовании, – добавила Гриневич.

Кстати, до конца 2018 года размер средней заработной платы в Украине может вырасти до 10 тысяч гривен.

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