Новая украинская школа – занятия будут начинать с гимна и минуты молчания

В Николаевской области уроки и пары в учебных заведениях будут начинаться с гимна Украины и минуты молчания по погибшим на Донбассе.

Об этом во время выступления в Николаевском аграрном университете сообщил глава Николаевской обладминистрации Алексей Савченко.

– Сегодня я подписываю важное для себя распоряжение. Я долго колебался, но я определился. И сегодня я подпишу это распоряжение. Каждый урок в каждой школе, в каждом учебном заведении в Николаевской области первый урок должен начинаться с Государственного гимна Украины и с минуты молчания по нашим парням, – отметил Савченко.

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