Новая украинская школа – занятия будут начинать с гимна и минуты молчания

В Николаевской области уроки и пары в учебных заведениях будут начинаться с гимна Украины и минуты молчания по погибшим на Донбассе.
Об этом во время выступления в Николаевском аграрном университете сообщил глава Николаевской обладминистрации Алексей Савченко.
– Сегодня я подписываю важное для себя распоряжение. Я долго колебался, но я определился. И сегодня я подпишу это распоряжение. Каждый урок в каждой школе, в каждом учебном заведении в Николаевской области первый урок должен начинаться с Государственного гимна Украины и с минуты молчания по нашим парням, – отметил Савченко.
Читайте: Платные услуги в школах и садиках – в МОН рассказали на что могут собирать деньги
С 1 сентября в Украине заработал пакет образовательных реформ Новая украинская школа.
К слову, Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.