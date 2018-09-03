ООС: враг атаковал возле Широкино и Водяного, трое боевиков уничтожены

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранены 4 военнослужащих, еще 4 получили легкие повреждения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

– Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Facebook в понедельник утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Шумы, Южное, Каменка, Марьинка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

– Четверо военнослужащих в течение суток получили ранения, еще четверо получили легкие повреждения. Все они вовремя эвакуированы из позиций, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимое лечение, – отметили в штабе.

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Отмечается, что с начала суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четырежды обстреливал украинские позиции в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков уничтожено и еще 6 ранены.

Напомним, 31 августа в Донецке убили главаря боевиков “ДНР” Александра Захарченко.