Платные услуги в школах и садиках – в МОН рассказали на что могут собирать деньги

Государственные и коммунальные учебные заведения могут оказывать платные услуги в сфере здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, физической культуры и спорта, но во внеурочное время – после уроков, на выходных или каникулах.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в ответ на запрос Украинской правды.

Если меры в школах или садиках не финансируют за средства общего фонда государственного и местных бюджетов, тогда их должны проводить во внеучебное время (в том числе каникулы, праздничные и выходные дни).

То есть фотографы с обезьянками не могут приходить в школу во время уроков к детям и предоставлять свои услуги. То же касается платных спектаклей, концертов и тому подобное.

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Дополнительные платные услуги в учреждениях образования регламентированы постановлением правительства № 796 Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности и совместным приказом Министерства образования и науки Украины, Министерства экономики Украины, Министерства финансов Украины Об утверждении порядков предоставления платных услуг государственными и коммунальными учебными заведениями.

Учреждение образования обязано бесплатно предоставить заказчику полную, доступную и достоверную информацию о порядке и условиях предоставления конкретной платной услуги, ее стоимости, порядка и срока оплаты.

К слову, Факты ICTV выяснили, что нового подготовила школьникам и их родителям реформа образования.

Фото: cheline.