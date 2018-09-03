Погода в Украине на сегодня, 3 сентября (КАРТА)

Погода в понедельник, 3 сентября, остается сухой и теплой.

Локальные дожди возможны лишь в западных областях страны.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

– Повсюду преимущественно солнечно и сухо. Температура воздуха практически не изменится, в течение дня ожидается +25…+33 градуса, на Юге +30…+35 градусов, – пишет Наталья Диденко.

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Температура воздуха на Западе составит +25…+30 градуса, на востоке страны этот показатель будет достигать +28…+30 градуса, на юге – +26…+34 градуса, на Севере показатель термометра будет колебаться между +29…+31 градуса, а в центральной части Украины температура будет +29…+31. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

К слову, ранее мы писали, какой будет погода в сентябре.