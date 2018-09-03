Порошенко анонсировал изменения в Конституцию по Крыму

В ближайшее время Конституционная комиссия созовет заседание для рассмотрения проекта изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с лидерами фракций и групп ВР.

– Отдельно хотел бы отметить по поводу проекта изменений в Конституцию относительно Крыма.

В ближайшее время будет созвана Конституционная комиссия. Наши партнеры из числа крымских татар активно участвуют.

Также приглашаю представителей всех фракций на этапе подготовки принять участие в работе Конституционной комиссии, внести свои предложения, проанализировать, чтобы мы не задерживали обеспечения соответствующих конституционных изменений по Крыму, – сказал президент.

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К слову, Петр Порошенко уже зарегистрировал в ВР изменения в Конституцию относительно стремления Украины к интеграции в НАТО и Евросоюз.

Фото: УНИАН