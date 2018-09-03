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Прекращение дружбы: Украина готовит сообщение для РФ

Президент Петр Порошенко до 30 сентября направит сообщение РФ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ с 1997 году не разрывается, а прекращает свое действие из-за непродления, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с лидерами фракций ВР, передает Интерфакс-Украина.

– Я подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с не продлением, – подчеркнул он.

Порошенко добавил, что вопрос продления или непродления договора – в компетенции президента Украины.

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После получения необходимых документов от МИД Украины, он намерен “в срок до 30 сентября направить со своей подписью сообщения РФ о непродлении действия” этого договора.

Напомним, в конце августа Петр Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с Россией.

Фото: Dreamstime

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