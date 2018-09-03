Ко Дню знаний в Мелитополе установили детскую площадку, которая граничит с кладбищем.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По словам мелитопольцев, детскую площадку с горками и каруселями установили в минувшую субботу, в День знаний, однако он граничит с кладбищем, которое даже не огорожено забором, а могилы находятся буквально в пяти метрах от игорной зоны.

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В городском совете Мелитополя, которая установила площадку, пока никак не комментируют ситуацию.





В Мелитополе детскую площадку установили в 5 метрах от кладбища / 3 фотографии

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