PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Мелитополе детскую площадку установили в 5 метрах от кладбища/

В Мелитополе детскую площадку установили в 5 метрах от кладбища

Ко Дню знаний в Мелитополе установили детскую площадку, которая граничит с кладбищем.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По словам мелитопольцев, детскую площадку с горками и каруселями установили в минувшую субботу, в День знаний, однако он граничит с кладбищем, которое даже не огорожено забором, а могилы находятся буквально в пяти метрах от игорной зоны.

Читайте: 50 тыс. за жизнь! В Запорожье мать пыталась продать сына в рабство

В городском совете Мелитополя, которая установила площадку, пока никак не комментируют ситуацию.

image image image
В Мелитополе детскую площадку установили в 5 метрах от кладбища / 3 фотографии

Ранее в Мелитополе мать 3 дня не кормила младенца из-за чего он оказался в реанимации.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка