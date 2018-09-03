Украина передала американской армии 3D радар

Управления контрактами министерства обороны США получило от украинского государственного предприятия СЗТФ ПРОГРЕСС радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает портал Defese Blog.

– Управление контрактами министерства обороны США получило от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны, – говорится в сообщении.

Радиолокационная станция типа 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех.

Станция также способна с высокой эффективностью обнаруживать цели, летящие на больших высотах, и может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем управления ПВО/ВВС.

Читайте: Порошенко встретился с делегацией Конгресса США. О чем говорили

Отмечается, что ранее компания ООО КИТ, связанная с Россией, неоднократно пробовала помешать поставкам украинской радиологической станции в Соединенные Штаты.

Напомним, США готовы увеличить поставки летального оружия в Украину.