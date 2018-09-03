PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Украина передала американской армии 3D радар/

Украина передала американской армии 3D радар

Управления контрактами министерства обороны США получило от украинского государственного предприятия СЗТФ ПРОГРЕСС радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает портал Defese Blog.

– Управление контрактами министерства обороны США получило от Украины радиолокационную станцию 3D для противовоздушной обороны, – говорится в сообщении.

Радиолокационная станция типа 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех.

Станция также способна с высокой эффективностью обнаруживать цели, летящие на больших высотах, и может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем управления ПВО/ВВС.

Читайте: Порошенко встретился с делегацией Конгресса США. О чем говорили

Отмечается, что ранее компания ООО КИТ, связанная с Россией, неоднократно пробовала помешать поставкам украинской радиологической станции в Соединенные Штаты.

Напомним, США готовы увеличить поставки летального оружия в Украину.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разгрузочные дни и когда просыпаться. 5 советов родителям школьников от психолога
Прощание с Маккейном: на церемонию прилетел Петр Порошенко
ДТП
В США автомобиль с автопилотом Apple попал в ДТП
Праздничные линейки, банты и улыбки – День знаний в Украине (ОНЛАЙН)
Боевики начали массово арестовывать граждан на Донбассе – Геращенко
Курт Волкер
США готовы увеличить поставки летального оружия в Украину – Волкер
Порошенко встретился с делегацией Конгресса США. О чем говорили
В США полиция застрелила известную актрису
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка