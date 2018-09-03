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Украина в НАТО и ЕС – новый проект изменений Конституции

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституцию относительно стремления Украины к интеграции в НАТО и Евросоюз.

Об этом на заседании согласительного совета сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

– Сегодня президентом зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития, – сказала Луценко.

По ее словам, изменения будут внесены в трех статьях Конституции, которые предусматривают ответственность парламента, правительства и президента относительно евроатлантического направления.

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Кроме этого, по словам Андрея Парубия, Верховная Рада намерена рассмотреть еще шесть блоков вопросов этой осенью, среди которых вопрос безопасности, бюджета, избирательного блока, закона о языке, экономических законов и неприкосновенности.

Напомним, в США всерьез рассматривают перспективу вступления Украины в НАТО.

ФотоPalinchak/Dreamstime.com

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