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Убийство Шитюка: в Николаеве задержали подозреваемого

Полиция Николаева задержала злоумышленника, который причастен к убийству ученого Николая Шитюка.

В Николаеве задержали мужчину, который причастен к убийству известного ученого, исследователя Голодомора Николая Шитюка, сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области.

– Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в т. ч. мониторили большое количество видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство. В результате правоохранители установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания. 25-летний житель Николаевского района был задержан на остановке общественного транспорта, когда собирался ехать в город, – говорится в сообщении.

Он заявил, что нанес ножевые ранения ученому из-за ссоры на почве личных взаимоотношений.

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Напомним, в квартире многоэтажного дома Николаева на пересечении Центрального проспекта и 3-й Слободской нашли тело известного ученого и исследователя Голодомора Николая Шитюка.

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