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Убийство журналиста Веремия: Чемес получил 3 года тюрьмы

Фигурант дела о пытках и похищениях во время Революции достоинства Сергей Чемес заключил сделку со следствием о полном признании своей вины. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Сергій Чемес

Сергей Чемес – один из обвиняемых по делу о похищении, пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года, заключил сделку со следствием о признании вины по всем статьям, которые ему инкриминируют, сообщает Громадське. 

Суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Чемесу зачислят срок отбытый им в ИВС, также на него распространится так называемый закон Савченко.

В целом осужденный пробудет под стражей около 2 месяцев.

В прокуратуре отметили, что после задержания Чемес активно сотрудничал со следствием, давал разоблачительные показания против других фигурантов дела “титушек”.

Его показания стали весомыми для установления вины Крысина, Серова, Чередника, Хачатряна.

Читайте: Крысину дали 5 лет тюрьмы по делу об убийстве журналиста Веремия

Непосредственно Чемес не совершал насильственных действий в отношении Иваненко и не стрелял в Веремея, а держал его, пока не подбежали другие “титушки”.

Адвокаты Чемеса не будут оспаривать решение суда.

По делу в отношении Юрия Крысина объявлен перерыв до 12 сентября. Теперь он остается единственным обвиняемым по делу.

К слову, ранее во Франции задержали Армена Саркисяна – организатора “титушек”, которые нападали и убивали людей во время Евромайдана.

Убийство журналиста Вячеслава Еремея осуществила именно группа Саркисяна, а Юрий Крысин был его “подшефным”.

Фото: Виктория Рощина/Громадське

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