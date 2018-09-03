Убийство журналиста Веремия: Чемес получил 3 года тюрьмы

Фигурант дела о пытках и похищениях во время Революции достоинства Сергей Чемес заключил сделку со следствием о полном признании своей вины. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Сергей Чемес – один из обвиняемых по делу о похищении, пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года, заключил сделку со следствием о признании вины по всем статьям, которые ему инкриминируют, сообщает Громадське.

Суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Чемесу зачислят срок отбытый им в ИВС, также на него распространится так называемый закон Савченко.

В целом осужденный пробудет под стражей около 2 месяцев.

В прокуратуре отметили, что после задержания Чемес активно сотрудничал со следствием, давал разоблачительные показания против других фигурантов дела “титушек”.

Его показания стали весомыми для установления вины Крысина, Серова, Чередника, Хачатряна.

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Непосредственно Чемес не совершал насильственных действий в отношении Иваненко и не стрелял в Веремея, а держал его, пока не подбежали другие “титушки”.

Адвокаты Чемеса не будут оспаривать решение суда.

По делу в отношении Юрия Крысина объявлен перерыв до 12 сентября. Теперь он остается единственным обвиняемым по делу.