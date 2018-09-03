По приказу Путина: в “ДНР” отправили сыщиков – РосСМИ

В оккупированный Донецк прибыла группа российских “специалистов”, чтобы найти убийц главаря “ДНР” Александра Захарченко.

По информации российского издания Росбалт, в ночь на 2 сентября в оккупированный Донецк по поручению президента России Владимира Путина прибыли “специалисты” РФ, чтобы найти убийц главаря “ДНР” Александра Захарченко.

– Вчера ночью приехала группа от Путина. Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать, – сообщил источник.

По его словам, подозреваемых, задержанных ранее, уже отпустили.

– Реальных исполнителей так и не задержали. Эксперты утверждают, что на ту “закладку” ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастными к ней быть не могли, – добавил источник.

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К слову, основной версией убийства Александра Захарченко в СБУ считают “зачистку тех, кто в 2014 году способствовал введению российских войск на Донбасс”.