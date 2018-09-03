Подорожание газа: когда в Украине введут субсидии

В Украине введут субсидии на газ для социально незащищенных слоев населения до повышения газовых тарифов, то есть до октября.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Espreso.

– Для меня задача при неизбежности изменения цены проработать все механизмы дополнительной социальной защиты, чтобы людей защитить, – отметил Гройсман.

Глава правительства отметил, что с помощью в том числе и повышения цен на газ Украина сможет погасить часть внешних долгов международным кредиторам.

Дискуссия относительно сокращения долгов завершается в правительстве.

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– Стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем и дискуссия. И мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре, – добавил премьер.

Напомним, Украина может утроить добычу газа.