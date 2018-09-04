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4,5 тыс. поправок. Одну из самых масштабных реформ Рада рассмотрит осенью

Осенью Верховная Рада планирует реализовать одну из самых масштабных реформ – принятие Избирательного кодекса. Сейчас в него внесено почти 4,5 тыс. поправок.

Об этом спикер ВР Андрей Парубий  в эфире Свободы слова на ICTV.

– Избирательный кодекс сейчас находится на подготовке. У меня был разговор с руководителем рабочей группы. Он сделает все возможное, чтобы до начала октября можно было рассмотреть все поправки, – отметил спикер ВР.

По словам Парубия, как только будет решение комитета, Избирательный кодекс тут же поставят на голосование Рады.

Читайте: Парубий: К Избирательному кодексу подано больше поправок, чем к судебной реформе

– Он является рекордным по количеству правок- почти 4,5 тысячи. Я предполагаю, что это может быть даже не одна, а две пленарных недели рассмотрения Избирательного кодекса.

Считаю это одной из самых масштабных реформ, которые этой осенью мы должны пройти и рассмотреть, – добавил он.

Тем временем Павел Климкин в эфире Свободы слова на ICTV раскрыл настоящие планы РФ в Украине.

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