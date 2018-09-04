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Сутки на Донбассе: оккупанты увеличили количество обстрелов

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь по украинским военным.

За прошедшие сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в результате чего двое бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Прицельный огонь вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Мироновский, Зайцево, Шумы, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. Несмотря на действие школьного перемирия, противник заметно увеличил количество обстрелов, – говорится в сообщении.

По информации разведки, за минувшие сутки уничтожили двух боевиков, двух ранили.

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К слову, президент Петр Порошенко намерен призвать страны ЕС принять шефство над восстановлением городов Донбасса.

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